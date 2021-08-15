Число жертв землетрясения в Гаити превысило 300 человек

В результате землетрясения в Республике Гаити погибли 304. Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

"Мы зафиксировали 160 смертей на юге, 42 - в Нипе, 100 - в Гранд-Ансе и две - на северо-западе", - сообщил руководитель управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер.

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Премьер-министр Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.