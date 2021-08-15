Число жертв землетрясения в Гаити превысило 300 человек
В результате землетрясения в Республике Гаити погибли 304. Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.
Ранее сообщалось о 227 погибших.
"Мы зафиксировали 160 смертей на юге, 42 - в Нипе, 100 - в Гранд-Ансе и две - на северо-западе", - сообщил руководитель управления гражданской обороны страны Джерри Чандлер.
Self-organized community brigades in Okay, #Haiti continue to search for survivors in rubble in wake of 7.2 earthquake that struck the region earlier today. pic.twitter.com/i1M6nlUzr5— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. Премьер-министр Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.