Кількість жертв землетрусу в Гаїті перевищила 300 осіб

Раніше повідомлялося про 227 загиблих.

"Ми зафіксували 160 смертей на півдні, 42 - В Ніпі, 100 - в Гранд-Ансі і дві - на північному заході",-повідомив керівник управління цивільної оборони країни Джеррі Чандлер.

Self-organized community brigades in Okay, #Haiti continue to search for survivors in rubble in wake of 7.2 earthquake that struck the region earlier today. pic.twitter.com/i1M6nlUzr5