Кількість жертв землетрусу в Гаїті перевищила 300 осіб
В результаті землетрусу в Республіці Гаїті загинули 304. Кількість постраждалих оцінюється в 1,8 тис. осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.
Раніше повідомлялося про 227 загиблих.
"Ми зафіксували 160 смертей на півдні, 42 - В Ніпі, 100 - в Гранд-Ансі і дві - на північному заході",-повідомив керівник управління цивільної оборони країни Джеррі Чандлер.
Self-organized community brigades in Okay, #Haiti continue to search for survivors in rubble in wake of 7.2 earthquake that struck the region earlier today. pic.twitter.com/i1M6nlUzr5— HaitiInfoProj (@HaitiInfoProj) August 14, 2021
Землетрус магнітудою 7,2 стався за кілька днів до тропічного шторму, який, як очікується, обрушиться на острів.
За даними Геологічної служби США, епіцентр землетрусу знаходився приблизно в 125 км на захід від столиці Порт-о-Пренс. Прем'єр-міністр Аріель Анрі оголосив надзвичайний стан на один місяць для всієї країни.