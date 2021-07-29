Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Німеччині знову збільшилася

Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на хімічному заводі в німецькому Леверкузені зросла до п'яти осіб. Досі зниклими безвісти вважаються дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

Крім пошуку нових зниклих безвісти, все більшу увагу привертає питання про причину вибуху. У поліції Кельна була створена слідча група.

Прокуратура проводить розслідування щодо невідомих осіб за підозрою у вбивстві з необережності та заподіянні вибуху з необережності.

Однак слідчі готуються до складних умов роботи на хімзаводі Леверкузена-операція, ймовірно, займе кілька днів.

"Доступ до місця пошкодження як і раніше можливий тільки в дуже обмеженому обсязі для рятувальників і пожежних слідчих",-пояснили в поліції.