Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Німеччині знову збільшилася
Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на хімічному заводі в німецькому Леверкузені зросла до п'яти осіб. Досі зниклими безвісти вважаються дві людини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.
Крім пошуку нових зниклих безвісти, все більшу увагу привертає питання про причину вибуху. У поліції Кельна була створена слідча група.
Прокуратура проводить розслідування щодо невідомих осіб за підозрою у вбивстві з необережності та заподіянні вибуху з необережності.
Однак слідчі готуються до складних умов роботи на хімзаводі Леверкузена-операція, ймовірно, займе кілька днів.
"Доступ до місця пошкодження як і раніше можливий тільки в дуже обмеженому обсязі для рятувальників і пожежних слідчих",-пояснили в поліції.
Наприклад, для отримання огляду використовуються безпілотники. Однак у пріоритеті залишається пошук зниклих людей.
Нагадавши, на хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух.