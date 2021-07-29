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Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Німеччині знову збільшилася

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ЛЕВЕРКУЗЕН, Четвер 29 липня 2021 18:16
Кількість жертв вибуху на хімзаводі в Німеччині знову збільшилася Фото: вибух у Леверкузені (twitter.com/Kai3k)
Автор: РБК-Україна

Кількість загиблих під час вибуху і пожежі на хімічному заводі в німецькому Леверкузені зросла до п'яти осіб. Досі зниклими безвісти вважаються дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt.

Крім пошуку нових зниклих безвісти, все більшу увагу привертає питання про причину вибуху. У поліції Кельна була створена слідча група.

Прокуратура проводить розслідування щодо невідомих осіб за підозрою у вбивстві з необережності та заподіянні вибуху з необережності.

Однак слідчі готуються до складних умов роботи на хімзаводі Леверкузена-операція, ймовірно, займе кілька днів.

"Доступ до місця пошкодження як і раніше можливий тільки в дуже обмеженому обсязі для рятувальників і пожежних слідчих",-пояснили в поліції.

Наприклад, для отримання огляду використовуються безпілотники. Однак у пріоритеті залишається пошук зниклих людей.

Нагадавши, на хімзаводі в Німеччині стався потужний вибух.

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