UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Число жертв войны среди детей резко возросло: официальные данные

Фото: война России против Украины унесла жизни уже 313 детей (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину более 892 ребенка пострадали. Из них 313 погибли и более 579 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Офиса генпрокурора.

В ведомстве отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Так, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области - 291,
  • Харьковской - 169,
  • Киевской - 116,
  • Черниговской - 68,
  • Луганской - 54,
  • Херсонской - 52,
  • Николаевской - 48,
  • Запорожской - 30,
  • Сумской - 17.

В частности, вчера, 14 июня от обломков вражеской ракеты в г. Золочев Львовской области пострадал младенец.

Кроме того, днем ранее, 13 июня в результате обстрела оккупантами из реактивной системы залпового огня "Град" с. Пятницкое и пгт. Малиновка Харьковской области получили ранения трое детей в возрасте 3 месяца, 11 и 17 лет.

Также стало известно о гибели еще 25 детей в возрасте от 4 до 17 лет в Донецкой области в результате обстрелов и бомбардировок региона с марта по май. При этом 21 из них в г. Мариуполь.

В частности, во время обстрела Мариуполя от прямого попадания вражеского снаряда в здание погибла вся семья руководителя одного из управлений городского совета с двумя девочками 13 и 15 лет.

А в мае оккупантами осуществлены обстрелы территории г. Лиман Краматорского района Донецкой области, в результате чего погибло 4 девочки.

Вместе с тем, в результате обстрелов военными РФ Мариуполя получили ранения 48 детей в возрасте от 4 месяцев до 17 лет.

В ведомстве добавляют, что из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 1985 учебное заведение. Из них 194 разрушены полностью.

Напомним, недавно в результате обстрела российскими войсками Харьковской области были ранены трое детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дети войныВойна в Украине