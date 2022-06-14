Обстрелы Харькова и области: есть жертва и раненые, среди них трое детей

Российские оккупанты за прошедшие сутки продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. В результате погиб человек, а пятеро ранены, среди которых трое - дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в результате обстрелов в поселке Жуковского 1 гражданский человек ранен. Также в области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары.

"В с. Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили 2 детей - мальчик 11 и девушка 17 лет. В пгт Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, ее 35-летняя мать погибла. В с. Загородное 1 раненный", - пишет Синегубов.

Кроме того, в Харьковском районе из-за попадания четырех российских ракет произошел пожар в складских помещениях, горели грузовые автомобили. Площадь возгорания составила 2000 кв. м.

Он напоминает, сейчас на территории области продолжаются боевые действия.

"На Харьковском направлении враг по-прежнему сконцентрирован на обороне. На Изюмщине враг пытается установить контроль над Богородичное и готовит наступление на Славянск. Наши защитники противодействуют врагу, нанося ему ощутимые потери. В районе Изюма нашими военными уничтожен очередной российский вертолет Ка-52. Верим в ВСУ", - добавил Синегубов.

Напомним, что Харьковская область остается одним из регионов, где идут активные боевые действия. Отдельно, оккупанты обстреливают жилые дома.

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