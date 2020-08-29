Число жертв урагана "Лаура" в США возросло до 14 человек

Фото: ураган "Лаура" (twitter.com/AaronRigsbyOSC)

Жертвами урагана "Лаура" в американских штатах Луизиана и Техас стали 14 человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

Об этом сообщает телеканал CBS.

Мощный атмосферный вихрь достиг побережья США в среду вечером. Из-за ветра, порывы которого достигали 240 километров в час, без света остались около миллиона человек.

Восстановить энергоснабжение в трех штатах пока не удалось. Также отмечались перебои с водоснабжением.

Уже над штатом Луизиана ураган "Лаура" ослаб до тропического шторма, потом и вовсе превратившись в тропическую депрессию. Но, несмотря на это, пятеро человек погибли при падении деревьев, один утонул, еще восемь отравились угарным газом из-за неправильного использования генераторов.

Напомним, в среду вечером циклон "Лаура", считавшийся в то время ураганом четвертой категории из пяти возможных, приблизился к побережью Луизианы и Техаса.

На Гаити жертвами шторма "Лаура" стали пять человек.

Ранее сообщалось, что в Мексике из-за урагана "Ханна" погибли четыре человека и еще шестеро считаются пропавшими без вести.