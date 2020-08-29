ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кількість жертв урагану "Лаура" в США зросла до 14 осіб

США, Субота 29 серпня 2020 06:11
Кількість жертв урагану "Лаура" в США зросла до 14 осіб
Фото: ураган "Лаура" (twitter.com/AaronRigsbyOSC)
Автор: Артур Родивилов

Жертвами урагану "Лаура" в американських штатах Луїзіана та Техас стали 14 осіб. Раніше повідомлялося про шість загиблих.

Про це повідомляє телеканал CBS.

Потужний атмосферний вихор досяг узбережжя США в середу ввечері. через вітер, пориви якого досягали 240 кілометрів на годину, без світла залишилися близько мільйона людей.

Відновити енергопостачання в трьох штатах поки не вдалося. Також відзначалися перебої з водопостачанням.

Вже над штатом Луїзіана ураган "Лаура" ослаб до тропічного шторму, потім і зовсім перетворившись в тропічну депресію. Але, незважаючи на це, п'ятеро людей загинули при падінні дерев, один потонув, ще вісім отруїлися чадним газом через неправильне використання генераторів.

Нагадаємо, у середу ввечері циклон "Лаура", що вважався в той час ураганом четвертої категорії з п'яти можливих, наблизився до узбережжя Луїзіани і Техасу.

На Гаїті жертвами шторму "Лаура" стали п'ять осіб.

Раніше повідомлялося, що у Мексиці через ураган "Ханна" загинули чотири людини і ще шестеро вважаються зниклими безвісти.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ураганЖертвы
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся