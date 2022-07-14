Число жертв удара по Виннице снова возросло, идентифицировали лишь 6

Для установления личностей погибших могут потребоваться ДНК-экспертизы, поэтому следователи просят прямых родственников (родные родители и дети) пропавших без вести выйти на связь и сдать биологические образцы. Номера горячей линии: 050-222-03-26 или 59-42-00.

Двух разыскиваемых лиц полицейские нашли среди раненых. К сожалению, одного разыскиваемого обнаружили среди погибших.

Всего в списке пропавших без вести в результате ракетных ударов по Виннице остаются 39 человек.

Кроме того, повреждения различных степеней тяжести получили около сотни человек.

Ударами повреждены более 50 зданий различного назначения и более 40 автомобилей.

"Полицейские перекрыли и взяли под охрану этот район, чтобы правоохранители имели возможность тщательно собрать необходимые доказательства военных преступлений Российской Федерации и уберечь уцелевшие помещения от возможных мародеров", - заявил Клименко.