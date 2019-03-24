Число жертв циклона в Африке возросло до 732

В результате удара тропического циклона "Идай" в Африке число погибших достигло 732 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что наводнения в Мозамбике унесли жизни 417 человек, в Зимбабве погибли 259 человек, в Малави - 56.

"В результате циклонов и наводнений в южной части Африки погибли 732 человека", - говорится в сообщении.

Так, циклон "Идай" на прошлой неделе обрушился на портовый город Мозамбика со скоростью ветра до 170 км в час (105 миль в час), а затем переместился вглубь материка в Зимбабве и Малави, затопив население и опустошив дома.

В Мозамбике министр заявил, что около 1500 человек нуждаются в немедленном спасении. Вертолеты и лодки доставляют людей в безопасное место.

Кроме того, отделение гуманитарной помощи Организации Объединенных Наций предупредило, что новые наводнения могут произойти, когда проливные дожди внутри страны обрушатся на низменные районы Бейры.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за тропического циклона в Африке, который обрушился на несколько стран, в общей сложности погибли более 160 человек.

В заявлении Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) указано, что масштабы ущерба, нанесенного циклоном Идай, который налетел на мозамбикский город Бейра, колоссальные и ужасные. В документе отмечается, что 90% города с населением более 500 тысяч человек и его окрестностей были "повреждены или разрушены".