Число жертв трагедии на рождественском параде в США выросло: умер ребенок

Количество погибших в результате наезда внедорожника на рождественский парад в американском городе Уокешо возросло до 6 человек. Также еще около полсотни людей пострадали.

Во вторник, 23 ноября, вследствие полученных травм на параде в больнице скончался 8-летний мальчик Джексон Спаркс. Он был на мероприятии вместе с 12-летним братом, который также пострадал, но его уже выписали из медучреждения.

Ранее говорилось, что во время трагедии погибли пять человек в возрасте от 52 до 81 года. Но среди пострадавших много детей. По разным данным, травмы получили от 48 до 62 человек.