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Число жертв трагедии на рождественском параде в США выросло: умер ребенок

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США, Среда 24 ноября 2021 10:10
Число жертв трагедии на рождественском параде в США выросло: умер ребенок Фото: авто наехало на толпу людей на рождественском параде в США (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Количество погибших в результате наезда внедорожника на рождественский парад в американском городе Уокешо возросло до 6 человек. Также еще около полсотни людей пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

Во вторник, 23 ноября, вследствие полученных травм на параде в больнице скончался 8-летний мальчик Джексон Спаркс. Он был на мероприятии вместе с 12-летним братом, который также пострадал, но его уже выписали из медучреждения.

Ранее говорилось, что во время трагедии погибли пять человек в возрасте от 52 до 81 года. Но среди пострадавших много детей. По разным данным, травмы получили от 48 до 62 человек.

Напомним, водителю автомобиля, который наехал на людей на рождественском параде в Висконсине, предъявили обвинение в умышленном убийстве.

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