Число жертв трагедії на різдвяному параді в США зросло: померла дитина

Кількість загиблих у результаті наїзду позашляховика на різдвяний парад в американському місті Уокешо зросла до 6 осіб. Також ще близько півсотні людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР .

У вівторок, 23 листопада, внаслідок отриманих травм на параді в лікарні помер 8-річний хлопчик Джексон Спаркс. Він був на заході разом із 12-річним братом, який також постраждав, але його вже виписали з медустанови.

Раніше говорилося, що під час трагедії загинуло п'ятеро людей віком від 52 до 81 року. Але серед потерпілих багато дітей. За різними даними, травм зазнали від 48 до 62 осіб.