Число жертв торнадо в США резко возросло, Трамп едет в зону бедствия

По меньшей мере 19 человек погибли вследствие разрушительного торнадо в американском городе Нэшвилл штат Теннесси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на abcnews.

Сообщается, что торнадо в Нэшвилле был одним из трех, которые обрушились на штат Теннесси за одну ночь. По данным местных властей, стихия разрушила больше 48 зданий. Больше всего пострадала восточная часть города и пригород.

Известно о 19 погибших и десятках раненых. Спасательные службы продолжают разбирать завалы домов, поэтому погибших может быть намного больше.

Президент США Дональд Трамп пообещал штату поддержку федерального правительства. Также американский лидер анонсировал поездку в пострадавший от торнадо Теннесси в пятницу, 6 марта.

Напомним, ранее два мощных торнадо обрушились на город Нэшвилл штат Теннесси. Торнадо разрушил больше 40 зданий, в том числе несколько жилых домов и школ города. Существенный ущерб стихия нанесла местному аэропорту - разрушено несколько ангаров, повреждена линия электропередач. Утром 3 марта сообщалось о двух погибших.