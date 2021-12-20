Число жертв от тайфуна "Рай" на Филиппинах резко возросло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным полиции, 52 человека все еще числятся пропавшими без вести. Агентство по стихийным бедствиям сообщает, что все еще проверяет отчеты из пострадавших регионов.

Более половины смертей, о которых сообщила полиция, произошли в центральном регионе Висайи. Там находятся некоторые из самых популярных туристических направлений страны, в том числе места для дайвинга.