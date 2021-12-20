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Число жертв от тайфуна "Рай" на Филиппинах резко возросло

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Филиппины, Понедельник 20 декабря 2021 06:02
Число жертв от тайфуна "Рай" на Филиппинах резко возросло Фото: тайфун Рай в Филиппинах забрал жизни 208 человек (twitter.com/_drei)
Автор: Наталья Скороход

Число жертв от тайфуна "Рай" резко увеличилось. По последним данным, стихия забрала жизни 208 филиппинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным полиции, 52 человека все еще числятся пропавшими без вести. Агентство по стихийным бедствиям сообщает, что все еще проверяет отчеты из пострадавших регионов.

Более половины смертей, о которых сообщила полиция, произошли в центральном регионе Висайи. Там находятся некоторые из самых популярных туристических направлений страны, в том числе места для дайвинга.

Операции по оказанию помощи ускоряются, но по-прежнему затруднены из-за повреждений линий связи и электропередач, которые еще предстоит восстановить во многих разрушенных районах.

Напомним, ранее сообщалось о 146 смертях на Филиппинах из-за стихийного бедствия. Тайфун разрушил дома местных жителей, остановил аэропорты и прервал коммуникации.

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