ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Число жертв тайфуна в Китае существенно возросло

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 08:23
Число жертв тайфуна в Китае существенно возросло
Фото: тайфун в Китае (twitter.com/AssaadRazzouk/)

В результате тайфуна в Китае погибли 44 человека

Число погибших в результате тайфуна в Китае достигло 44 человек. Об этом сообщает CGTN.

При этом в провинции Чжэцзян погибли 39 человек и еще девять - пропали без вести.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате тайфуна в Китае. Общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекима" составили почти 2 млрд долларов.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ночь с пятницы на субботу на восток Китая обрушился тайфун "Лекима". Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян, из нее были эвакуированы более 750 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима". По данным метеорологов, "Лекима" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае был объявлен наивысший уровень опасности.

Отметим, в Индии число погибших в результате наводнений достигло 114 человек. В южном штате Керала в результате непогоды погибли 57 человек. Более 165 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1318 лагерях. В результате непогоды около 200 домов были полностью разрушены.

В Гонконге полиция применила слезоточивый газ на митинге Жертвами тайфуна в Китае стали почти 30 человек
Новости Украины тайфунКитай
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь