Число жертв тайфуна в Китае существенно возросло

Фото: тайфун в Китае (twitter.com/AssaadRazzouk/)

В результате тайфуна в Китае погибли 44 человека

Число погибших в результате тайфуна в Китае достигло 44 человек. Об этом сообщает CGTN.

При этом в провинции Чжэцзян погибли 39 человек и еще девять - пропали без вести.

Ранее сообщалось о 28 погибших в результате тайфуна в Китае. Общие экономические убытки в результате тайфуна "Лекима" составили почти 2 млрд долларов.

Напомним, как писало РБК-Украина, в ночь с пятницы на субботу на восток Китая обрушился тайфун "Лекима". Больше всего от непогоды пострадала китайская провинция Чжэцзян, из нее были эвакуированы более 750 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что к восточному побережью Китая приближается супертайфун "Лекима". По данным метеорологов, "Лекима" должен стать самым мощным тайфуном с 2014 года. Из-за непогоды в Китае был объявлен наивысший уровень опасности.

Отметим, в Индии число погибших в результате наводнений достигло 114 человек. В южном штате Керала в результате непогоды погибли 57 человек. Более 165 человек покинули свои дома и нашли убежище в 1318 лагерях. В результате непогоды около 200 домов были полностью разрушены.