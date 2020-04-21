Число жертв стрельбы в Канаде возросло до 19

Число погибших в результате самой страшной массовой стрельбы в истории Канады возросло до 19 человек, включая полицейского и стрелка. Об этом сообщает Reuters.

Канадская полиция ожидает раскрытия большего числа погибших в результате стрельбы в выходные дни в Новой Шотландии.

Королевская канадская конная полиция опознала боевика как 51-летнего Габриэля Вортмана, который работал зубным врачом. Полиция сказала, что им еще предстоит определить мотив.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо заявил журналистам: стрелок унес жизни как минимум 18 человек, среди которых женщина в форме. Виновник стрельбы также мертв.

Вооруженный мужчина маскировался под полицейского, а также соответствующим образом тщательно маскировал свою машину.

Напомним, в субботу, 18 апреля, 51-летний Габриэл Уортман устроил стрельбу в Портпике в канадской провинции Новая Шотландия. Сообщалось о 13 погибших, однако в полиции допускали увеличение количества жертв. Он был одет в форму, похожую на полицейскую, однако Уортман не был сотрудником правоохранительных органов.