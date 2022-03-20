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Число жертв среди населения намного больше, чем среди военных, - Стефанишина

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что число жертв среди гражданского населения из-за российской агрессии намного больше, чем среди Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Стефанишина заявила, что ситуация в Украине с каждым днем становится все более и более тяжелой.

"Россия совершила почти все возможные военные преступления, которые только видело человечество. Число жертв среди гражданского населения намного больше, чем среди вооруженных сил Украины", - заявила она.

При этом Стефанишина подчеркнула, что Украина будет сопротивляться до тех пор, пока это будет необходимо.

"Абсолютно необходимо, чтобы никто не привыкал к войне. Мы стоим, сопротивляемся и будем идти дальше. Украина будет сопротивляться до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы убедиться, что в 21 веке на этой земле не будет совершаться ни террор, ни геноцид", - добавила вице-премьер.

В то же время на вопрос, считает ли она происходящее геноцидом, она сказала: "Я абсолютно уверена в этом... Путин и Кремль - военные преступники".

Россия вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 25-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Война России против УкраиныОльга Стефанишина