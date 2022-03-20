Число жертв среди населения намного больше, чем среди военных, - Стефанишина

Стефанишина заявила, что ситуация в Украине с каждым днем становится все более и более тяжелой.

"Россия совершила почти все возможные военные преступления, которые только видело человечество. Число жертв среди гражданского населения намного больше, чем среди вооруженных сил Украины", - заявила она.

При этом Стефанишина подчеркнула, что Украина будет сопротивляться до тех пор, пока это будет необходимо.

"Абсолютно необходимо, чтобы никто не привыкал к войне. Мы стоим, сопротивляемся и будем идти дальше. Украина будет сопротивляться до тех пор, пока это будет необходимо, чтобы убедиться, что в 21 веке на этой земле не будет совершаться ни террор, ни геноцид", - добавила вице-премьер.

В то же время на вопрос, считает ли она происходящее геноцидом, она сказала: "Я абсолютно уверена в этом... Путин и Кремль - военные преступники".