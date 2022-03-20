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Кількість жертв серед населення набагато більша, ніж серед військових, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що кількість жертв серед цивільного населення через російську агресію набагато більша, ніж серед Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Стефанішина заявила, що ситуація в Україні з кожним днем стає все більш і більш важкою.

"Росія вчинила майже всі можливі військові злочини, які тільки бачило людство. Число жертв серед цивільного населення набагато більше, ніж серед Збройних сил України", - заявила вона.

При цьому Стефанішина підкреслила, що Україна буде чинити опір до тих пір, поки це буде необхідно.

"Абсолютно необхідно, щоб ніхто не звикав до війни. Ми стоїмо, чинимо опір і будемо йти далі. Україна буде чинити опір до тих пір, поки це буде необхідно, щоб переконатися, що в 21 столітті на цій землі не буде відбуватися ні терор, ні геноцид", - додала віце-прем'єр.

Разом з тим на питання, чи вважає вона те, що відбувається геноцидом, вона сказала: "я абсолютно впевнена в цьому... Путін і Кремль - військові злочинці".

Росія вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 25-й день. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Війна Росії проти УкраїниОльга Стефанішина