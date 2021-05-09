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Число жертв схождения лавин в Альпах возросло

Новина українською → Воскресенье 09 мая 2021 22:23
Число жертв схождения лавин в Альпах возросло Фото: в Альпах из-за лавины погибли семь человек (wikimedia.org dahu1)
Автор: РБК-Украина

В результате схождения лавин во французских Альпах погибли семь человек. Всего за неделю в регионе от этого природного явления погибли 12 человек.

Об этом сообщает BFM.

Сообщается, что первая лавина сошла в городке Валлуар в регионе Саво. Там погибли четыре человека. Лавина накрыла две группы туристов, которые состояли из трех и двух человек, но удалось выжить только одному.

Вторая лавина сошла на массиве Вануаз. По данным французских властей, погибли три человека. Также сообщается, что на ближайшие дни объявлен особо сильный риск схождения лавин, поскольку после сильных снегопадов опустилась температура воздуха.

Отметим, ранее на этой неделе пять человек погибли в Изере и Верхних Альпах Таким образом, за неделю в Альпах погибли 12 человек.

Напомним, до этого в украинских Карпатах объявляли значительную снеголавинную опасность. В связи с этим туристов просили не ходить в горы.

Также сообщалось, что погода в Украине принесет заморозки в ночь на 10 мая. Синоптики прогнозируют до -3 в воздухе и до -5 на поверхности почвы. При этом день будет теплым, а местами даже почти жарким.

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