Кількість жертв сходження лавин в Альпах зросла

В результаті сходження лавин у французьких Альпах загинули семеро людей. Загалом за тиждень в регіоні від цього природного явища загинули 12 людей.

Повідомляється, що перша лавина зійшла в містечку Валлуар в регіоні Саво. Там загинули чотири особи. Лавина накрила дві групи туристів, які складалися з трьох і двох осіб, але вдалося вижити тільки одній.

Друга лавина зійшла на масиві Вануаз. За даними французької влади, загинули три особи. Також повідомляється, що на найближчі дні оголошено особливо сильний ризик сходження лавин, оскільки після сильних снігопадів опустилася температура повітря.

Зазначимо, раніше на цьому тижні п'ять людей загинули в Ізері і верхніх Альпах Таким чином, за тиждень в Альпах загинули 12 осіб.