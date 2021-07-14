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Число жертв в результате обрушения гостиницы в Китае увеличилось до 17

Автор: Мария Кучерявец

Количество погибших в результате обрушения гостиницы на востоке Китая возросло до 17. Местные власти объявили об окончании поисково-спасательной операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Известно, что 23 человека вытащили из-под завалов отеля Siji Kaiyuan, который обрушился в понедельник днем. Так, один из спасенных не пострадал, пятеро были отправлены в больницу и 17 погибли.

По информации местных властей, большинство погибших были гостями отеля.

Указано, что спасатели во время работ использовали краны, лестницы, металорезы и поисковых собак для поиска уцелевших.

В частности, для проведения операции было мобилизовано более 600 человек, а также 120 транспортных средств.

Сейчас правоохранители расследуют причину обвала, в суд вызвал представителей отеля и руководителей тех, кто работал над проектированием и строительством сооружения.

Как добавляют в СМИ, трехэтажный 54-комнатный отель Siji Kaiyuan открылся в 2018 году.

Напомним, в понедельник 12 июля в китайском городе Сучжоу восточной провинции Цзянсу произошло обрушение части отеля.

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Китайобрушениеотель