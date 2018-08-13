Число жертв в результаті авіаударів в Ідлібі зросло до 41 людини

Половина з загиблих - діти

Кількість жертв в результаті серії авіаударів по сирійській провінції Ідліб зросла до 41 людини, половина з яких - діти. Про це повідомляє Express.

Повідомляється, що близько 60% провінції Ідліб контролюється коаліцією антиурядових угруповань Хаят Тагрір Аш-Шам.

Президент Сирії Башар Асад протягом липня пообіцяв повернути собі територію після того, як сирійська і російська армії досягли успіхів в інших частинах країни.

Нагадаємо, вчора, 12 серпня, в районі Сермада сирійської провінції Ідліб сталися потужні вибухи, загинули не менше 32 осіб, 45 поранені. За словами керівника Сил цивільної оборони ("Білі каски") Ідліб Мустафи Хаджу Юсуфа, серія вибухів сталася в районі, де розташувалися сирійці, примусово евакуйовані з півночі провінції Хомс.

"Серія вибухів прогриміла приблизно в чотири ранку. Зруйновано дві шестиповерхові будівлі, де були розміщені колишні жителі Хомса. Рятувально-пошукові операції тривають. З під завалів визволені 13 осіб. Постраждалі доставлені до лікарень", - повідомив він.