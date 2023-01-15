UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20

Фото: кількість жертв ракетного удару в Дніпрі досягла 20 (t.me/tymoshenko_kyrylo)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальна операція у Дніпрі триває. Наразі через попадання російської ракети до житлового будинку загинули вже 20 людей, зокрема дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"20 невинних жертв", - написав він.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, травмовано 73 особи.

"З них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - розповів він.

За його словами, ударом зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи, зокрема 72 квартири знищені та пошкоджено понад 230.

"Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів", - додав Лукашук.

Він додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир, це орієнтовно понад 400 осіб.

До цього кількість жертв через удар в Дніпрі сягнула 18 людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОбстрілвибухиДнипро