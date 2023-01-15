Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20

Рятувальна операція у Дніпрі триває. Наразі через попадання російської ракети до житлового будинку загинули вже 20 людей, зокрема дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
"20 невинних жертв", - написав він.
За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, травмовано 73 особи.
"З них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - розповів він.
За його словами, ударом зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи, зокрема 72 квартири знищені та пошкоджено понад 230.
"Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів", - додав Лукашук.
Він додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир, це орієнтовно понад 400 осіб.
До цього кількість жертв через удар в Дніпрі сягнула 18 людей.
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