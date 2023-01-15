Число жертв ракетного удару в Дніпрі досягло 20

"20 невинних жертв", - написав він.

За словами голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, травмовано 73 особи.

"З них - 14 дітей; врятовано 38 осіб, з них - 6 дітей, 37 повідомлень про зниклих, розшукуються 33 людини", - розповів він.

За його словами, ударом зруйновано два під'їзди з 9 по 2 поверхи, зокрема 72 квартири знищені та пошкоджено понад 230.

"Вивезено приблизно 3450 тонн зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів", - додав Лукашук.

Він додав, що з людьми працюють психологи. Волонтери допомагають постраждалим з обігрівом та харчуванням. Наразі відомо, що можливого відселення потребують мешканці 236 квартир, це орієнтовно понад 400 осіб.