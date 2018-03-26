Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Число жертв пожара в Кемерово превысило 50

НовостиПроисшествия    26.03.2018 - 08:54
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/irepeater)
Фото: пожар в Кемерово (twitter.сom/irepeater)

Пожар в Кемерово предварительно унес жизни 53 человек

Число жертв пожара в Кемерово (Российская Федерация) в торговом центре "Зимняя вишня" достигло 53 человек, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сообщил представитель штаба.

Также сообщается, что в больницах находятся 12 пострадавших при пожаре в Кемерово.

Напомним, ранее сообщалось, о 48 погибших при пожаре в Кемерово. Кроме того, еще до 30 человек считаются пропавшими без вести.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Легитимность Путина: как Верховная Рада не признала выборы в оккупированном Крыму
Теги публикации: Российская Федерация, пожар  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top