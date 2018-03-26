Число жертв пожара в Кемерово превысило 50

Пожар в Кемерово предварительно унес жизни 53 человек

Число жертв пожара в Кемерово (Российская Федерация) в торговом центре "Зимняя вишня" достигло 53 человек, передают российские СМИ со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара.

"В районе кинотеатра обнаружены тела еще пяти погибших. Общее число погибших составляет 53 человека", - сообщил представитель штаба.

Также сообщается, что в больницах находятся 12 пострадавших при пожаре в Кемерово.

Напомним, ранее сообщалось, о 48 погибших при пожаре в Кемерово. Кроме того, еще до 30 человек считаются пропавшими без вести.

Пожар в торговом центре в Кемерово начался днем в воскресенье, 25 марта. Огонь охватил несколько этажей здания, а также кровлю, в результате чего часть крыши и перекрытий обрушились.

Российские правоохранители в связи с пожаром задержали генерального директора комплекса "Зимняя вишня" Надежду Судденок. Следствие открыло уголовное дело по трем статьям: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.