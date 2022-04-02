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Число жертв обстрела Николаевской ОГА возросло до 33

Фото: число жертв ракетного удара по Николаевской ОГА возросло до 33 (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерия Полищук

В результате обстрела здания Николаевской областной государственной администрации погибли 33 человека. Один из них скончался в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

При этом в результате обстрела Николаевской ОГА пострадали 34 человека.

"Спасатели продолжают разбирать конструкции и изымать из-под завалов тела погибших в здании ОГА. В настоящее время известно о 33 погибших и 34 пострадавших", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают 35 спасателей и девять единиц техники ГСЧС.

Напомним, ракетный удар по Николаевской ОГА был нанесен утром 29 марта. В результате обстрела разрушена центральная секция, обрушились с первого по девятый этажи.

Накануне Ким сообщил о том, что при ударе по зданию ОГА погиб украинский переговорщик, который договаривался с российскими оккупантами о сдаче ими оружия.

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