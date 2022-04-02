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Кількість жертв обстрілу Миколаївської ОГА зросла до 33

Фото: кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОГА зросла до 33 (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Валерія Поліщук

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 33 людини. Один з них помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

При цьому в результаті обстрілу Миколаївської ОГА постраждали 34 людини.

"Рятувальники продовжують розбирати конструкції і вилучати з-під завалів тіла загиблих в будівлі ОДА. В даний час відомо про 33 загиблих і 34 постраждалих", - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють 35 рятувальників та дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

Напередодні Кім повідомив про те, що при ударі по будівлі ОДА загинув український парламентер, який домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

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