UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева возросло до 4

Автор: Артем Горовенко

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева, по предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Точное число жертв сложно установить, поскольку спасатели прошли еще не все этажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"Спасатели до сих пор гасят огонь с раннего утра. По предварительным данным, погибли четыре человека", - отметил он.

По его словам, многих жильцов госпитализировали с травмами. Окончательные данные по жертвам и пострадавшим будут позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев вводит комендантский час на двое суток до 07:00 17 марта. Это означает, что по городу нельзя передвигаться без специальных пропусков, а дом можно покидать, только чтобы спуститься в укрытие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевВойна России против Украины