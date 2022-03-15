Число жертв обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева возросло до 4

В результате обстрела многоэтажки в Святошинском районе Киева, по предварительным данным, погибли не менее четырех человек. Точное число жертв сложно установить, поскольку спасатели прошли еще не все этажи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
"Спасатели до сих пор гасят огонь с раннего утра. По предварительным данным, погибли четыре человека", - отметил он.
По его словам, многих жильцов госпитализировали с травмами. Окончательные данные по жертвам и пострадавшим будут позже.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев вводит комендантский час на двое суток до 07:00 17 марта. Это означает, что по городу нельзя передвигаться без специальных пропусков, а дом можно покидать, только чтобы спуститься в укрытие.
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