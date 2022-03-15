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Кількість жертв обстрілу багатоповерхівки у Святошинському районі Києва зросла до 4

Автор: Артем Горовенко

В результаті обстрілу багатоповерхівки в Святошинському районі Києва, за попередніми даними, загинули не менше чотирьох осіб. Точне число жертв складно встановити, оскільки рятувальники пройшли ще не всі поверхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка.

"Рятувальники досі гасять вогонь з раннього ранку. За попередніми даними, загинули чотири особи", - зазначив він.

За його словами, багатьох мешканців госпіталізували з травмами. Остаточні дані по жертвам і постраждалим будуть пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ вводить комендантську годину на дві доби до 07:00 17 березня. Це означає, Що по місту не можна пересуватися без спеціальних перепусток, а будинок можна залишати, тільки щоб спуститися в укриття.

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КиївВійна Росії проти України