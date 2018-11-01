ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

В Италии число жертв непогоды возросло до 17

Новости » Происшествия    01.11.2018 - 15:47
Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)
Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

Во многих регионах Италии действует режим "оранжевого" уровня опасности

Количество жертв непогоды в Италии достигло 17 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету La Repubblica.

Сообщается, что в четверг утром в северной области Валле-д'Аоста погибли два человека. На их автомобиль упало дерево, сломанное сильным порывом ветра. Еще один человек скончался в больнице итальянского города Бользан - на его авто также упало дерево.

В муниципалитете Бадия погиб 81-летний мужчина, когда пытался починить разрушенную непогодой крышу дома, однако не удержался и упал с высоты.

Отмечается, что сейчас высокий уровень метеоопасности сохраняется в области Венето. Также во многих других регионах страны действует режим "оранжевого" уровня опасности. Синоптики предупреждают о снегопадах в горных районах и угрозе схода лавин.

Напомним, 29 октября агентство ANSA сообщало, что в шести областях страны действует "красный" уровень угрозы в связи со штормами, проливными дождями и оползнями. В частности, в списке областей, оказавшихся в наибольшей степени затронутыми непогодой, - Ломбардия, Венеция, Лигурия, Фриули-Венеция-Джулия, Абруццо и Трентино - Альто-Адидже.

В некоторых городах закрыты учебные заведения, а также парализовано транспортное движение. В Лигурии более 20 тыс. человек из-за непогоды остались без электричества, а аэропорт итальянской Генуи временно приостановил работу.

Октябрь вошел в десятку самых теплых за 137 лет метеонаблюдений в Киеве Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности до 5 ноября
Новости Украины ГидрометцентрИталия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь