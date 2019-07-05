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Число жертв повені в РФ збільшилось

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 16:31
Число жертв повені в РФ збільшилось
Фото: повінь в РФ (mchs.gov.ru)

Кількість жертв повені в Іркутській області збільшилася до 22

Кількість загиблих в результаті паводку в російській Іркутської області зросла до 22. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що в даний час підтопленими залишаються два населених пункти, лихо торкнулося близько 10,5 тис. будинків, в яких проживають 33 тис. громадян.

"Близько 96 об'єктів соціальної, комунальної, транспортної, дорожньої інфраструктури нам належить відновити", - додав віце-прем'єр Віталій Мутко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 21 жертві. Число постраждалих в результаті паводку наблизилося до 2 тис. осіб. В обласний центр медицини катастроф звернулися 1962 людини, включаючи 179 дітей. Госпіталізовано 305 осіб, у тому числі 52 дитини.

Як відомо, в Іркутській області з 25 червня підтопило 96 населених пунктів з 10 097 житловими будинками, в яких живуть 32,7 тис. осіб, у тому числі майже 8 тис. дітей. Паводок виявився найпотужнішим за всю історію метеоспостережень в Іркутській області, тобто більш ніж за 100 років. Причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що пройшли 24-27 червня у західних районах регіону. Режим надзвичайної ситуації оголошений в області 27 червня і діє до цих пір.

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