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Число жертв наводнения в Германии возросло до 80

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Берлин, Пятница 16 июля 2021 09:09
Число жертв наводнения в Германии возросло до 80 Фото: Германию накрыло наводнение (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

В Германии бушует наводнение, улицы заливает водой. В результате непогоды погибли минимум 80 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на газету Bild.

Со вторника идет непрерывный дождь - более сильный, чем за последние 200 лет. В Шульди (Рейнланд-Пфальц) были полностью снесены шесть домов. Только в районе Арвайлер полиция сообщает о 19 погибших.

"Всего в земле Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц погибли по меньшей мере 80 человек. 1300 пропали без вести только в Арвайлере (район в Рейнланд-Пфальц, - ред.). Были повреждены сотни домов, многие полностью разрушены", - пишет издание.

Напомним, в Германии из-за наводнения более тысячи человек пропали без вести.

Отметим, на западную и центральную часть Германии обрушился циклон Бернд, который принес с собой сильные ливни и привел к масштабным наводнениям.

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