Число жертв наводнения в Германии возросло до 80

Со вторника идет непрерывный дождь - более сильный, чем за последние 200 лет. В Шульди (Рейнланд-Пфальц) были полностью снесены шесть домов. Только в районе Арвайлер полиция сообщает о 19 погибших.

"Всего в земле Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц погибли по меньшей мере 80 человек. 1300 пропали без вести только в Арвайлере (район в Рейнланд-Пфальц, - ред.). Были повреждены сотни домов, многие полностью разрушены", - пишет издание.