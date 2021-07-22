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Число жертв наводнения в Германии достигло 175

Автор: РБК-Украина

В результате наводнения в Германии подтверждена гибель 175 человек. Общий ущерб может достигнуть 5 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Сообщается, что в результате наводнения погибли не менее 175 человек - 128 в земле Рейнланд-Пфальц и 47 в земле Северный Рейн-Вестфалия.

В наиболее пострадавшем регионе Арвайлер (Рейнланд-Пфальц) по-прежнему числятся пропавшими без вести более 150 человек. При этом спасатели не рассчитывают на то, что в этом списке есть выжившие.

Генеральная ассоциация страховой индустрии Германии (GDV) полагает, что ущерб составит от 4 до 5 миллиардов евро.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что наводнение в Германии стало крупнейшим стихийным бедствием за 50 лет.

На сегодня ущерб уже достиг не менее 2 млрд евро.

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Германиянаводнение