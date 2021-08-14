Число жертв наводнений в черноморском регионе Турции возросло

Число жертв наводнений и селевых потоков в причерноморском регионе Турции снова возросло. Оно уже достигло 40 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".
Согласно сообщению Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD), в северной провинции Кастамону погибли 34 человека, а в Синопе - шесть.
Кроме того, в провинции Бартын продолжаются поиски унесенного селевым потоком местного жителя.
Девять человек попали в больницы.
Зону стихийного бедствия на севере страны накануне посетил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Глава государства заверил, что государство сделает все возможное для устранения последствий природных катаклизмов на севере и юге страны.
Напомним, в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.