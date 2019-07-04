Число жертв повені в РФ збільшилося

Фото: повінь в РФ (mchs.gov.ru)

Число постраждалих в результаті паводку наблизилося до 2 тис. осіб

Кількість жертв повені в російській Іркутської області збільшилася до 21 людини. Про це повідомляють росЗМІ.

Подробиць про нову жертву повені поки немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в РФ 20 людей стали жертвами повеней в Іркутській області. Так, Число жертв повені в російській Іркутської області зросла до 20 чоловік. Повідомлялося про виявлення тіл 20 осіб, включаючи дитину. Ще вісьмох, включаючи дитину, шукають.

Число постраждалих в результаті паводку наблизилося до 2 тис. осіб. В обласний центр медицини катастроф звернулися 1962 людини, включаючи 179 дітей. Госпіталізовано 305 осіб, у тому числі 52 дитини.

Як відомо, в Іркутській області з 25 червня підтопило 96 населених пунктів з 10 097 житловими будинками, в яких живуть 32,7 тис. осіб, у тому числі майже 8 тис. дітей. Паводок виявився найпотужнішим за всю історію метеоспостережень в Іркутській області, тобто більш ніж за 100 років. Причиною стихійного лиха стали тривалі зливи, що пройшли 24-27 червня у західних районах регіону. Режим надзвичайної ситуації оголошений в області 27 червня і діє до цих пір.