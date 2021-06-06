Число жертв нападения в Буркина-Фасо возросло до 160 человек

Число погибших в результате недавнего террористического нападения на деревню на севере Буркина-Фасо возросло до 160 человек. В стране объявлен трехдневный национальный траур.

Источник отметил, что число погибших будет расти из-за большого количества людей, которые получили тяжелые травмы.

Напомним, в провинции Яга на севере Буркина-Фасо боевики напали на село Солхан. Сначала было известно о 132 погибших гражданских, в том числе семеро детей.

Отмечалось, что нападение стало самым серьезным за последние годы. С января количество жертв нападений в регионе Сахель превысило 500 человек.

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил атаку. Он призвал международное сообщество удвоить усилия в борьбе против экстремизма.

Как писало РБК-Украина, в Нигере вооруженные преступники совершили налет на три деревни в районе Тиллабери, который граничит с Мали и Буркина-Фасо. В результате были убиты 137 человек.