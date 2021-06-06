Число жертв нападу в Буркіна-Фасо зросло до 160 осіб

Число загиблих у результаті недавнього терористичного нападу на село на півночі Буркіна-Фасо зросло до 160 осіб. У країні оголошено триденний національний траур.

Джерело зазначило, що число загиблих буде зростати через велику кількість людей, які отримали важкі травми.

Нагадаємо, у провінції Яга на півночі Буркіна-Фасо бойовики напали на село Солхан. Спочатку було відомо про 132 загиблих цивільних, у тому числі семеро дітей.

Зазначалося, що напад став найсерйознішим за останні роки. З січня кількість жертв нападів у регіоні Сахель перевищила 500 осіб.

Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив атаку. Він закликав міжнародне співтовариство подвоїти зусилля в боротьбі проти екстремізму.

Як писало РБК-Україна, в Нігері озброєні злочинці вчинили наліт на три села в районі Тіллабері, який межує з Малі і Буркіна-Фасо. В результаті було вбито 137 осіб.