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Число жертв наезда на людей в Трире увеличилось вдвое

Автор: РБК-Украина

Число жертв наезда на людей в Трире (Германия) увеличилось до четырех человек. Среди погибших есть ребенок.

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Об этом сообщает focus.de.

Сообщается, что количество погибших увеличилось до четырех. Полиция подтвердила, что среди жертв есть ребенок, но о его возрасте ничего не известно. По словам очевидцев, во время наезда внедорожника на людей на главном рынке на несколько метров отлетела детская коляска. Люди кричали и в панике пытались скрыться в магазинах.

Бургомистр Трира Вольфрам Лейбе подтвердил гибель маленькой девочки.

"Это было просто ужасно", - заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Трире внедорожник на пешеходной зоне въехал в толпу людей, в результате чего на месте погибли два человека и еще около 15 получили травмы. Позже появились фото и видео с места инцидента.

В конце октября в немецком Кемпене машина въехала в толпу на тротуаре. В результате инцидента погиб один человек и по меньшей мере трое были травмированы. По данным местной полиции, водитель выехал на тротуар по непонятным причинам.

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