Число жертв наїзду на людей у Трірі збільшилося вдвічі

Кількість жертв наїзду на людей в Трірі (Німеччина) збільшилася до чотирьох осіб. Серед загиблих є дитина.

Про це повідомляє focus.de.

Повідомляється, що кількість загиблих збільшилася до чотирьох. Поліція підтвердила, що серед жертв є дитина, але про її вік нічого не відомо. За словами очевидців, під час наїзду позашляховика на людей на головному ринку на кілька метрів відлетіла дитяча коляска. Люди кричали і в паніці намагалися сховатися в магазинах.

Бургомістр Тріра Вольфрам Лейбе підтвердив загибель маленької дівчинки.

"Це було просто жахливо", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Трірі позашляховик на пішохідній зоні в'їхав у натовп людей, в результаті чого на місці загинули дві особи та ще близько 15 отримали травми. Пізніше з'явилися фото і відео з місця інциденту.

В кінці жовтня у німецькому Кемпені машина в'їхала в натовп на тротуарі. В результаті інциденту загинула одна людина і щонайменше троє були травмовані. За даними місцевої поліції, водій виїхав на тротуар з незрозумілих причин.