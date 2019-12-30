Число жертв мощного тайфуна на Филиппинах снова возросло

Число жертв тайфуна "Урсула" на Филиппинах возросло до 47. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Кроме того, 140 человек получили различные травмы. Власти допускают, что число погибших возростет, поскольку 9 человек пропали без вести.

Полиция и чиновники заявили, что большинство людей умерли в следствии утопления, падения с деревьев, а также в результатае случайного поражения электрическим током.

Также вследствие стихии пострадали более 260 тыс. домов и около 90 государственных учреждений.

Ранее сообщалось о 41 погибшем в следствии тайфуна.

ранее на Филиппинах произошло мощное землетрясение. По последним данным, погибли четыре человека и 14 пострадали. Больше всего пострадала провинция Южный Давао.

Кроме того, в Японии в результате тайфуна "Хахибис", что постиг страну в октябре, погибли 98 человек, десять человек считаются пропавшими без вести.