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Число жертв мощного шторма на севере Турции возросло

Автор: Ольга Белей

Количество погибших в результате мощного шторма на севере Турции увеличилось до шести. Среди погибших есть иностранец.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

"Две женщины погибли в стамбульских районах Эсеньюрт и Султангази. Из-за падения стены дома в северной провинции Зонгулдак погиб строитель. Еще один человек погиб в Коджаэли, пытаясь закрепить крышу своего дома, которую уносило ветром", - пишет издание.

Издание также уточняет, что среди погибших есть иностранец.

"Среди погибших также женщина, пытавшаяся защитить сына от падения крыши в Эсеньюрте", - пишет издание, уточняя при этом, что женщина накрыла своим телом ребенка и скончалась от удара. Ребенок выжил и в данный момент находится в больнице.

Из-за непогоды было приостановлено обучение в школах 11 провинций, включая 15-миллионный Стамбул.

Напомним, 29 ноября в Турции на Стамбул обрушился сильный ураган. Ветер переворачивает машины, срывает рекламные вывески, крыши домов, деревья и т.д. В результате непогоды погибли по крайне мере два человека.

От урагана также пострадали многие провинции. Синоптики сообщили, что ветер достиг скорости 80 километров в час.

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