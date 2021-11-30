Число жертв мощного шторма на севере Турции возросло

"Две женщины погибли в стамбульских районах Эсеньюрт и Султангази. Из-за падения стены дома в северной провинции Зонгулдак погиб строитель. Еще один человек погиб в Коджаэли, пытаясь закрепить крышу своего дома, которую уносило ветром", - пишет издание.

Издание также уточняет, что среди погибших есть иностранец.

"Среди погибших также женщина, пытавшаяся защитить сына от падения крыши в Эсеньюрте", - пишет издание, уточняя при этом, что женщина накрыла своим телом ребенка и скончалась от удара. Ребенок выжил и в данный момент находится в больнице.

Из-за непогоды было приостановлено обучение в школах 11 провинций, включая 15-миллионный Стамбул.