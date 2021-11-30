Кількість жертв потужного шторму на півночі Туреччини зросла

"Дві жінки загинули в стамбульських районах Есеньюрт і Султангазі. Через падіння стіни будинку в північній провінції Зонгулдак загинув будівельник. Ще одна людина загинула в Коджаелі, намагаючись закріпити дах свого будинку, який відносило вітром", - пише видання.

Видання також уточнює, що серед загиблих є іноземець.

"Серед загиблих також жінка, яка намагалася захистити сина від падіння даху в Есеньюрті", - пише видання, уточнюючи при цьому, що жінка накрила своїм тілом дитину і померла від удару. Дитина вижила і в даний момент знаходиться в лікарні.

Через негоду було призупинено навчання в школах 11 провінцій, включаючи 15-мільйонний Стамбул.