Кількість жертв злив і зсувів у Бразилії зросла
Кількість загиблих в результаті проливних дощів і зсувів у місті Петрополіс штату Ріо-де-Жанейро (Бразилія) перевищила 100 осіб. Влада поки не може визначити точну кількість зниклих безвісти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.
Уряд штату Ріо-де-Жанейро підтвердив загибель 105 осіб в результаті обрушилися на Петрополіс злив і зсувів. Мер міста Рубенс Бомтемпо не зміг назвати число зниклих безвісти. За його словами, пошуково-рятувальна операція триває.
"Ми ще не знаємо всіх масштабів події", - сказав Бомтемпо.
Нагадаємо, 16 лютого на Петрополіс обрушилися проливні дощі, що викликали повені і зсуви в місті. Спочатку повідомлялося про 58 загиблих.
Відзначимо, через добу число загиблих збільшилося майже до 80 осіб, а прокуратура Ріо-де-Жанейро повідомила про 35 зниклих безвісти.