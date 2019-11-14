Кількість жертв лісової пожежі в Австралії зросла

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Вже відомо про чотирьох загиблих

Австралійська влада заявила, що число загиблих в результаті лісових пожеж зросла до чотирьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що тіло 58-річного чоловіка було знайдене в північному Новому Південному Уельсі (NSW) в четвер, через кілька днів після того, як в регіоні почалися пожежі.

Рятувальники все ще борються з більш ніж 120 пожежами в Новому Південному Уельсі і Квінсленді. Місцеві жителі в Західній Австралії попереджені про дуже небезпечні умови, їм запропонували покинути свої будинки.

Повідомляється, що поліція звинуватила 16-річного хлопця у навмисному підпалі, який спровокував масштабну пожежу.

Поліція Квінсленда повідомила, що передбачуваний підпал зруйнував 14 будинків в околицях міста Йеппун, в 650 км (400 милях) на північ від Брісбена.

Раніше повідомлялося, що в східної Австралії дві людини були знайдені мертвими під час бурхливих лісових пожеж.

РБК-Україна писало, що в результаті лісової пожежі на півночі австралійського штату Новий Південний Уельс могли загинути сотні коал.