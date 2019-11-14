ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Кількість жертв лісової пожежі в Австралії зросла

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 06:57
Кількість жертв лісової пожежі в Австралії зросла
Ілюстративне фото (twitter com viditocho)

Вже відомо про чотирьох загиблих

Австралійська влада заявила, що число загиблих в результаті лісових пожеж зросла до чотирьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Наголошується, що тіло 58-річного чоловіка було знайдене в північному Новому Південному Уельсі (NSW) в четвер, через кілька днів після того, як в регіоні почалися пожежі.

Рятувальники все ще борються з більш ніж 120 пожежами в Новому Південному Уельсі і Квінсленді. Місцеві жителі в Західній Австралії попереджені про дуже небезпечні умови, їм запропонували покинути свої будинки.

Повідомляється, що поліція звинуватила 16-річного хлопця у навмисному підпалі, який спровокував масштабну пожежу.

Поліція Квінсленда повідомила, що передбачуваний підпал зруйнував 14 будинків в околицях міста Йеппун, в 650 км (400 милях) на північ від Брісбена.

Раніше повідомлялося, що в східної Австралії дві людини були знайдені мертвими під час бурхливих лісових пожеж.

РБК-Україна писало, що в результаті лісової пожежі на півночі австралійського штату Новий Південний Уельс могли загинути сотні коал.

У столиці на підприємстві у Печерському районі сталася пожежа У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію
Новини України пожежаАвстралия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся