Число жертв крушения парома в Ираке превысило 100 человек

Фото: место происшествия (twitter.com MosulEye)

Ведутся поиски еще 50 человек

В Ираке число жертв крушения пассажирского парома на реке Тигр возросло до 103 человек. Об этом заявил представитель местного совета Ниневии Газван аль-Дауди, сообщает Anadolu.

Отмечается, что еще ведутся поиски полсотни человек.

"Количество погибших возросло до 103, еще около 50 человек до сих пор ищут", - отметил представитель.

Аль-Дауди также предположил, что на борту парома могло находиться около 200 пассажиров.

По информации местных чиновников, 55 человек спасли.

Напомним, ранее сообщалось, что число погибших в результате крушения парома в Ираке возросло практически до 100 человек. Отмечалось, что среди погибших в основном женщины и дети. До этого сообщалось о 85 погибших.

По данным телеканала Al Sumaria, по подозрению в причастности к трагедии задержаны девять человек.

Кроме того, глава правительства Адель Абдель Махди приказал незамедлительно провести расследование крушения.

Отметим, по предварительной версии, причиной стал перегруз плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.

Как писало РБК-Украина ранее, в реке Тигр возле Мосула в Ираке затонул паром. Паром потерпел крушение из-за того, что был перезагружен.