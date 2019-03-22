Число жертв аварії порома в Іраку перевищило 100 осіб

Фото: місце події (twitter.com MosulEye)

Ведуться пошуки ще 50 осіб

В Іраку число жертв аварії пасажирського порома на річці Тигр зросла до 103 осіб. Про це заявив представник місцевої ради Ніневії Газван аль-Дауді, повідомляє Anadolu.

Відзначається, що ще ведуться пошуки півсотні людей.

"Кількість загиблих зросла до 103, ще близько 50 осіб досі шукають", - зазначив представник.

Аль-Дауді також припустив, що на борту порома могло перебувати близько 200 пасажирів.

За інформацією місцевих чиновників, 55 людей врятували.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число загиблих у результаті аварії порома в Іраку зросло практично до 100 чоловік. Зазначалося, що серед загиблих в основному жінки і діти. До цього повідомлялося про 85 загиблих.

За даними телеканалу Al Sumaria, за підозрою у причетності до трагедії затримано дев'ять осіб.

Крім того, глава уряду Адель Абдель Махді наказав негайно провести розслідування катастрофи.

Відзначимо, за попередньою версією, причиною стало перевантаження плавзасобу майже в три рази. За даними арабських телеканалів, на борту могли перебувати від 170 до 250 чоловік, а пором був розрахований на 75 пасажирів.

Як писало РБК-Україна раніше, в річці Тигр біля Мосула в Іраку затонув пором. Пором зазнав аварії через те, що був перезавантажений.