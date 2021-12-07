UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Число жертв из-за извержения вулкана в Индонезии возросло до 34

Автор: Ольга Белей

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 34 человека. Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на France24 .

"Национальное агентство по чрезвычайным ситуациям сообщило, что число погибших в результате извержения вулкана на горе Семеру в Индонезии увеличилось до 34 во вторник. В пострадавший регион была срочно доставлена ​​помощь", - пишет издание.

При этом спикер агентства по вопросам стихийных бедствий Абдул Мухари рассказал о том, что 34 человека погибли, а 17 пропали без вести.

Из зоны поражения эвакуировали почти 3700 человек.

"Спасатели в опасных условиях проводят поиски уцелевших людей и тел погибших в вулканических обломках, разрушенных зданиях и уничтоженных транспортных средствах. Во вторник, 7 декабря, поисковые бригады привлекли собак", - уточняет СМИ.

Напомним, вулкан Семеру, самая высокая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, 4 декабря, выбросив в небо столб пепла, который покрыл окрестные деревни.

Читайте РБК-Украина в Google News
Индонезия