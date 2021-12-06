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Число жертв извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 22

Автор: Валерия Полищук

В результате извержения вулкана в Индонезии погибли 22 человека. Еще десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Вулкан Семеру, самая высокая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, выбросив в небо столб пепла, который покрыл окрестные деревни.

Аэрофотосъемка показала крыши домов, торчащие из пепельного ландшафта, а на земле военные, полицейские и жители копались в грязи руками, чтобы вытащить пострадавших.

К понедельнику число погибших возросло до 22 человек, 27 числятся пропавшими без вести, сообщило Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

В понедельник вулкан снова начал извергаться, подтвердил Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, предупредив о продолжающейся сейсмической активности.

Напомним, с сентября в Испании продолжается извержение вулкана на Канарских островах, на днях у него открылись новые жерла, лава грозит новыми разрушениями. При этом на острове Ла Пальма постоянно фиксируются землетрясения.

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Индонезия