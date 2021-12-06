Число жертв извержения вулкана в Индонезии увеличилось до 22

Вулкан Семеру, самая высокая гора на острове Ява, резко начал извергаться в субботу, выбросив в небо столб пепла, который покрыл окрестные деревни.

Аэрофотосъемка показала крыши домов, торчащие из пепельного ландшафта, а на земле военные, полицейские и жители копались в грязи руками, чтобы вытащить пострадавших.

К понедельнику число погибших возросло до 22 человек, 27 числятся пропавшими без вести, сообщило Индонезийское агентство по смягчению последствий стихийных бедствий.

В понедельник вулкан снова начал извергаться, подтвердил Центр вулканологии и смягчения геологических опасностей Индонезии, предупредив о продолжающейся сейсмической активности.