Число погибших альпинистов на Эвересте возросло

Количество погибших альпинистов на Эвересте за последнюю неделю выросло до 7. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента туризма Непала, еще двое альпинистов погибли во время восхождения с вершины.

Так, 52-летняя Калпана Дас умерла во время восхождения с вершины. Женщина погибла из-за очередей, которые образовались возле вершины Эвереста.

Еще один альпинист погиб на северной тибетской стороне Эвереста. Организаторы экспедиции сообщили, что 65-летний австрийский альпинист погиб под вершиной Эвереста.

Ранее РБК-Украина писало, что за последнюю неделю пятеро альпинистов погибли во время восхождения на Эверест. В четверг 23 мая, на Эвересте погибли два индийских альпиниста. Организаторы экспедиции позже заявили о третьем случае гибели. В среду на Эвересте умерли индийский и американский альпинист.

Напомним, в начале мая в Российской Федерации во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист из Украины. Во время восхождения на Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист потерял сознание.

Добавим, в марте 2019 года в Пакистане на склоне горы Нанга Парбат поисковый отряд обнаружил тела двух погибших альпинистов – гражданина Британии Тома Балларда и гражданина Италии Даниэля Нарди.