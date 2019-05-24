На Эвересте погибли пятеро альпинистов

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Большинство альпинистов умерли от изможения

За последнюю неделю пятеро альпинистов погибли во время восхождения на Эверест. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

По информации департамента туризма Непала, в четверг 23 мая, на Эвересте погибли два индийских альпиниста. У организаторов экспедиции позже заявили о третьем случае гибели.

Так, 52-летний индийский альпинист достиг вершины, но умер в четверг днем ​​во время спуска из-за пробки, так как огромное количество альпинистов выстроилось в очередь возле вершины Эвереста.

Другой индийский альпинист, 27-летний Нихал Багван, также скончался, возвращаясь с вершины.

"Он застрял в пробке, которая длилась более 12 часов, и был измотан", - отметили в департаменте туризма.

В среду на горе умерли индийский и американский альпинист. На прошлой неделе погиб индийский альпинист, и считается, что ирландский альпинист мертв после того, как он поскользнулся и упал, приближаясь к вершине.

Напомним, в начале мая в Российской Федерации во время восхождения на гору Эльбрус погиб альпинист из Украины. Во время восхождения на Эльбрус на высоте 3500 метров альпинист потерял сознание.