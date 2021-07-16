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Число жертв беспорядков в ЮАР превысило 200 человек: некоторые из них были застрелены

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Претория, Пятница 16 июля 2021 20:29
Число жертв беспорядков в ЮАР превысило 200 человек: некоторые из них были застрелены Фото: число погибших во время беспорядков в ЮАР превысило 200 человек (twitter.com/ajplus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Число погибших в результате беспорядков в ЮАР достигло 212 человек. Власти страны считают, что неделя "насилия и грабежей" в стране была спровоцирована извне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian.

По данным правительства ЮАР, в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг во время беспорядков погибли 212 человек. Некоторые из них были застрелены, а другие скончались во время давки при мародерстве.

В провинции Квазулу-Натал за участие в беспорядках были арестованы 1692 человека. Сейчас ситуация в регионе нормализуется.

Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, беспорядки в двух провинциях страны были спровоцированы внешними силами. "Совершенно очевидно, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы - были люди, которые их планировали и координировали", - уточнил он.

По его словам, большинство из зачинщиков уже выявлены и власти не позволят "анархии и хаосу разворачиваться в стране".

Напомним, беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы за неуважение к суду.

На улицы в основном вышли жители бедных районов. Они начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду.

Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал в помощь полиции были направлены войска.

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