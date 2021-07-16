Число жертв беспорядков в ЮАР превысило 200 человек: некоторые из них были застрелены
Число погибших в результате беспорядков в ЮАР достигло 212 человек. Власти страны считают, что неделя "насилия и грабежей" в стране была спровоцирована извне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Australian.
По данным правительства ЮАР, в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг во время беспорядков погибли 212 человек. Некоторые из них были застрелены, а другие скончались во время давки при мародерстве.
В провинции Квазулу-Натал за участие в беспорядках были арестованы 1692 человека. Сейчас ситуация в регионе нормализуется.
Как заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, беспорядки в двух провинциях страны были спровоцированы внешними силами. "Совершенно очевидно, что все эти инциденты беспорядков и грабежей были спровоцированы - были люди, которые их планировали и координировали", - уточнил он.
По его словам, большинство из зачинщиков уже выявлены и власти не позволят "анархии и хаосу разворачиваться в стране".
Напомним, беспорядки вспыхнули в ЮАР после заключения в тюрьму бывшего президента Джейкоба Зумы за неуважение к суду.
На улицы в основном вышли жители бедных районов. Они начали грабить магазины: выносить из них еду, электроприборы, спиртные напитки и одежду.
Для подавления беспорядков в провинции Гаутенг и Квазулу-Натал в помощь полиции были направлены войска.