Кількість жертв заворушень у ПАР перевищила 200 осіб: деякі з них були застрелені

Число загиблих в результаті заворушень в ПАР досягло 212 осіб. Влада країни вважає, що тиждень "насильства і грабежів" в країні була спровокована ззовні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian .

За даними уряду пар, в провінціях Квазулу-Натал і Гаутенг під час заворушень загинули 212 осіб. Деякі з них були застрелені, а інші померли під час тисняви при мародерстві.

У провінції Квазулу-Натал за участь у заворушеннях були заарештовані 1692 людини. Зараз ситуація в регіоні нормалізується.

Як заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, заворушення в двох провінціях країни були спровоковані зовнішніми силами. "Цілком очевидно, що всі ці інциденти заворушень і грабежів були спровоковані - були люди, які їх планували і координували", - уточнив він.

За його словами, більшість із призвідників вже виявлені і влада не дозволить "анархії і хаосу розгортатися в країні".