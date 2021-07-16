Кількість жертв заворушень у ПАР перевищила 200 осіб: деякі з них були застрелені
Число загиблих в результаті заворушень в ПАР досягло 212 осіб. Влада країни вважає, що тиждень "насильства і грабежів" в країні була спровокована ззовні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Australian.
За даними уряду пар, в провінціях Квазулу-Натал і Гаутенг під час заворушень загинули 212 осіб. Деякі з них були застрелені, а інші померли під час тисняви при мародерстві.
У провінції Квазулу-Натал за участь у заворушеннях були заарештовані 1692 людини. Зараз ситуація в регіоні нормалізується.
Як заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса, заворушення в двох провінціях країни були спровоковані зовнішніми силами. "Цілком очевидно, що всі ці інциденти заворушень і грабежів були спровоковані - були люди, які їх планували і координували", - уточнив він.
За його словами, більшість із призвідників вже виявлені і влада не дозволить "анархії і хаосу розгортатися в країні".
Нагадавши, заворушення спалахнули в ПАР після ув'язнення колишнього президента Джейкоба Зуми за неповагу до суду.
На вулиці в основному вийшли жителі бідних районів. Вони почали грабувати магазини: виносити з них їжу, електроприлади, спиртні напої та одяг.
Для придушення заворушень в провінції Гаутенг і Квазулу-Натал на допомогу поліції були направлені війська.